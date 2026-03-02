Fino all’8 marzo l’intera città si trasforma in un palcoscenico diffuso per un programma ricco di eventi

Prosegue Siena Sport Experience aspettando la Strade Bianche

E’ iniziata con grande entusiasmo la rassegna Siena Sport Experience, programma di eventi sportivi dal 28 febbraio all’8 marzo: nella settimana che culmina con la Strade Bianche 2026 e con la Gran Fondo Strade Bianche 2026, Siena diventa il cuore pulsante di una manifestazione che trasforma l’intera città in un palcoscenico diffuso, intrecciando grandi eventi sportivi, appuntamenti culturali, musica, mostre, incontri e attività per tutte le età. Un progetto che, con lo sguardo proiettato alla “Classica del nord più a sud d’Europa”, mira a valorizzare il patrimonio storico e urbano attraverso lo sport, inteso come strumento di aggregazione, inclusione e promozione del territorio.

Siena Sport Experience si è aperta con il week end dedicato alla “Terre di Siena Ultramarathon”: sabato 28 febbraio, con la presentazione ufficiale del programma e i saluti delle autorità, seguiti da un dj set a cura di Dino Brown e in serata, alle 21, il Teatro dei Rozzi che ha ospitato lo spettacolo “Sound Sensation” di Marco Mandalà, quindi domenica 1 pranzo le gare podistiche e le passeggiate che hanno coinvolto oltre duemila persone. Il programma prosegue oggi, lunedì 2 marzo e domani, e martedì 3 marzo con “Lo Sport che Educa”, un progetto che porterà il tema dello sport come strumento formativo e civico all’interno delle scuole del territorio attraverso incontri con studenti e docenti, in collaborazione con il Comitato regionale toscano della Federazione Ciclistica Italiana, l’Asd Pedale Senese e la Polizia Locale. Martedì 3 marzo, nel pomeriggio, al polo didattico Mattioli si terrà inoltre la tavola rotonda “Sport in Costituzione: dialoghi per una cittadinanza attiva”, un momento di confronto aperto sul valore sociale, educativo e culturale della pratica sportiva.

Da mercoledì 4 marzo entrerà nel vivo il ciclo di eventi legati al mondo del ciclismo con Ciclogustando, un format che coniuga sport, enogastronomia e intrattenimento. La giornata si aprirà con la cerimonia di intitolazione della pista di skateboard dell’Acquacalda a Bruno Bianciardi, per poi proseguire nel pomeriggio alla Fortezza Medicea con l’inaugurazione ufficiale di Ciclogustando all’Enoteca Italiana, tra saluti istituzionali, degustazioni di prodotti tipici e spettacoli musicali.

Giovedì 5 marzo, Ciclogustando animerà alcuni dei punti più suggestivi del percorso delle Strade Bianche, da Colle Pinzuto alle Tolfe fino a piazza Indipendenza, con musica e degustazioni che accompagneranno cittadini e visitatori per l’intera giornata. In questa occasione verrà anche posato il cippo celebrativo dedicato a Tadej Pogačar, che sarà presente alla cerimonia. Nel tardo pomeriggio verrà inaugurata la mostra esperienziale “Sfumature Color Terra di Siena”, mentre in serata il Teatro dei Rinnovati ospiterà “Il Tabarro”. La notte proseguirà al Santa Maria della Scala con “Museum in Motion”, un evento che unirà sport, musica e degustazioni in uno dei luoghi simbolo della città.

Venerdì 6 marzo si aprirà ufficialmente il fine settimana delle Strade Bianche, con l’apertura del Villaggio alla Fortezza Medicea e una giornata ricca di appuntamenti, tra cui un convegno scientifico al Santa Maria della Scala dedicato alle nuove frontiere nella scienza del ciclismo, la presentazione delle squadre professionistiche e una serie di eventi serali che spazieranno dalla musica colta al racconto sportivo in diretta streaming.

Sabato 7 marzo sarà il giorno delle gare, con la partenza delle Strade Bianche femminile e maschile dalla Fortezza Medicea. Accanto alla competizione principale, sono previsti eventi pensati per i più giovani, come il Bike Show Junior e le gare di abilità, oltre alla prosecuzione degli incontri di approfondimento a Santa Maria della Scala.

La settimana si concluderà domenica 8 marzo con la Gran Fondo Strade Bianche, che vedrà migliaia di appassionati cimentarsi sugli sterrati delle Crete senesi, scegliendo tra due percorsi differenti, con arrivo finale nella suggestiva cornice di Piazza del Campo. In serata, in occasione della Gionata internazionale della donna, il Teatro dei Rozzi ospiterà lo spettacolo “Donne informate sui fatti”.

Ad arricchire Siena Sport Experience contribuiranno inoltre le aperture straordinarie dei musei delle Contrade, le mostre allestite nei principali spazi cittadini, le iniziative al Santa Maria della Scala e una serie di attività pensate per famiglie, bambini e persone con disabilità, in un’ottica di accessibilità e inclusione. Siena Sport Experience si vuole affermare come un grande contenitore di eventi capace di raccontare la città attraverso lo sport, valorizzandone l’identità, la storia e il tessuto sociale, e offrendo un’occasione unica di incontro tra cittadini, visitatori e appassionati.