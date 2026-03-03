Il 4 marzo torna in Campidoglio “RomaRose”

Quinta edizione, evento promosso dalla Presidenza dell’Assemblea capitolina

Torna il 4 marzo, alle ore 17.30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, “RomaRose – Non solo 8 marzo”, l’iniziativa promossa dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, giunta alla quinta edizione.

“Nato nel 2022, l’evento intende riconoscere il contributo delle donne che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, incidono in modo concreto sulla crescita della città. Non una ricorrenza formale, ma un momento per mettere in luce capacità, responsabilità e dedizione nei diversi ambiti della vita pubblica e sociale”, spiega la presidente Celli.

Nel corso degli anni, RomaRose ha coinvolto figure provenienti da settori differenti – dalla magistratura alla scienza, dalla cultura allo sport, dall’imprenditoria al sociale – accanto a professioniste, operatrici e a quelle donne, spesso definite “eroine silenziose”, che quotidianamente operano con passione e coraggio anche lontano dai riflettori. Durante la cerimonia verrà conferito alle premiate un riconoscimento, quale segno tangibile di stima per il percorso professionale e umano intrapreso.

“RomaRose si consolida come appuntamento stabile nel calendario capitolino e intende promuovere una cultura fondata sul riconoscimento delle competenze e dell’impegno, affinché il contributo delle donne non sia circoscritto a una ricorrenza annuale, ma rappresenti un valore da sostenere e promuovere ogni giorno”, conclude la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.