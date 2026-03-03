Unione Comuni Valdichiana Senese – Comune di Cetona – Comune di San Casciano dei Bagni – Comune di Sarteano

Comune di Sarteano, 3 marzo 2026

Dal 4 aprile al 14 giugno Sarteano ospita l’universo poetico di Alessandro Serra tra fotografia e teatro

Il comune di Sarteano, in collaborazione con la Nuova Accademia degli Arrischianti e la Compagnia Teatro persona, presenta il progetto “FRAME”. Dall’arte di Alessandro Serra, nasce una mostra fotografica allestita nelle sale del Castello e un appuntamento dedicato alla scrittura di scena.

Il Comune di Sarteano, in collaborazione con la Nuova Accademia degli Arrischianti e la Compagnia Teatropersona, presenta FRAME, un progetto artistico che esplora la poetica di Alessandro Serra, regista e autore teatrale di fama internazionale che porterà nel comune sia la sua visione fotografica che la sua pratica di scrittura scenica.

La mostra fotografica verrà inaugurata sabato 4 aprile alle ore 12:00 presso le suggestive sale del Castello di Sarteano e resterà aperta fino al 14 giugno 2026. La mostra raccoglie una selezione di scatti che prendono spunto dall’osservazione della realtà per farsi visione interiore.

Alessandro Serra, che si dichiara fotografo amatoriale, sottolinea che molti sono gli aspetti che legano questo modo di osservare e percepire il mondo, al teatro: la composizione dello spazio, la gestione della luce e del tempo, l’inquadratura. Tuttavia, prosegue l’artista “C’è una gioia che non so spiegare nell’atto del fotografare, cogliere dalla realtà ciò che solo io posso vedere. E poi condividere con altri questa visione. In teatro quella gioia è preclusa: per arrivare a donare quella stessa visione al pubblico occorre oltrepassare una soglia che per me è sempre faticosa e a tratti dolorosa.”

Parallelamente alla mostra, il Teatro Comunale degli Arrischianti ospiterà dal 10 al 12 aprile un ciclo di lezioni dedicate alla scrittura di scena. Le lezioni si rivolgono a chiunque desideri approfondire l’idea di opera teatrale come “essere organico” in cui ogni elemento (luci, suoni, oggetti e corpi) è concepito come reagente drammaturgico e non semplicemente decorativo o illustrativo del testo.

“Creare relazioni durature nel tempo e che accrescano il valore e la visibilità del nostro paese attraverso arte e cultura. È questo l’obiettivo che, come Comune, ci poniamo ogni volta prima di scegliere di sostenere una proposta culturale. La sensibilità e la notorietà di Alessandro Serra, insieme alla visione di sviluppo culturale che gli Arrischianti mettono in ogni iniziativa, rappresentano per la Giunta e per la comunità la migliore garanzia in tal senso” commenta il Sindaco di Sarteano Francesco Landi.

Le lezioni verteranno su temi cruciali della ricerca di Serra: dalla trasformazione della letteratura in gesto, all’uso della tecnologia come alleato dell’immaginazione, fino alla figura dell’attore che, come la luce, “non si vede ma fa vedere”. La partecipazione è totalmente gratuita e dedicata a un massimo di 40 partecipazione; è possibile proporre la propria candidatura entro e non oltre il 25 marzo, inviando cv e lettera motivazione a info@arrischianti.it

(cc)