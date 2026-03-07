Unione Comuni Valdichiana Senese – Comune di Cetona – Comune di San Casciano dei Bagni – Comune di Sarteano

COMUNICATO STAMPA

Comune di San Casciano dei Bagni, 7 marzo 2026

Celle sul Rigo: in occasione dell’8 marzo va in scena lo spettacolo “Nata il 21 di marzo” dedicato ad Alda Merini

Il Comune di San Casciano dei Bagni, in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, mette in scena, in collaborazione con l’Associazione Culturale Astrolabio, lo spettacolo “Nata il 21 di marzo”, in memoria di Alda Merini. Lo spettacolo, in scena nel teatro di Celle sul Rigo, l’8 marzo alle ore 17:30, si inserisce nel più ampio calendario di eventi dell’Unione Comuni Valdichiana Senese e della Provincia di Siena.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Astrolabio, si inserisce nel calendario diffuso di eventi organizzato dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, in collaborazione con il Centro Pari Opportunità, le delegate alle Pari Opportunità dei dieci Comuni e la Provincia di Siena, per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna con un programma di appuntamenti culturali che coinvolge tutto il territorio da marzo a giugno. Il calendario degli appuntamenti è volto a celebrare un anniversario particolarmente significativo: gli 80 anni dal diritto di voto alle donne (1946 – 2026). Un percorso culturale e civile che mette al centro diritti, memoria, cultura e partecipazione, con incontri, spettacoli, presentazioni di libri e momenti di confronto pensati per coinvolgere l’intera comunità.

Lo spettacolo, con testo e regia di Anna Iannunzio, porta in scena un racconto teatrale ispirato alla vita e alla scrittura di Alda Merini, una delle voci più intense e libere della poesia italiana del Novecento. Sul palco, insieme alla stessa Iannunzio, Leda Bursi, Carla Canapini, Ilaria Carrella, Paola Cortonicchi, Maria Galati, Angela Milani, Romana Oppiarelli, Daniela Pascucci e Joëlle Rampacci, con improvvisazioni musicali di Klaus Scheli. L’aiuto regia è di Ilaria Carrella, mentre i costumi sono curati da Ivana Contini.

Attraverso parole, immagini e suggestioni musicali, lo spettacolo restituisce al pubblico il ritratto di una donna che ha trasformato la propria esperienza personale in poesia universale, dando voce alla fragilità, alla forza e alla libertà dell’animo umano.