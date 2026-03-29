ALTRE NEWS

Divieto al cardinale Pizzaballa di celebrare la messa al Santo Sepolcro

Marina PellitteriBy Nessun commento1 Mins Read

Presidente Proietti su divieto al cardinale Pizzaballa di celebrare la messa al Santo Sepolcro: “un fatto inaccettale e di una gravità inaudita”

(aun) – Perugia 29 mar. 026 – “E’ di una gravità inaudita impedire al cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, di celebrare la messa al Santo Sepolcro. Questa mattina si è verificato un fatto inaccettabile, la violazione della libertà di culto della dignità dei cristiani. Un fatto senza precedenti avvenuto nel luogo più sacro della cristianità mondiale”.
A parlare così è la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti che esprime anche la propria solidarietà personale al cardinale Pizzaballa.
“Il gesto di questa mattina – aggiunge la presidente Proietti – colpisce il diritto e il ruolo delle comunità religiose, umiliando milioni di cristiani e mortificando la città di Gerusalemme, simbolo universale della pace. Siamo vicini alla comunità cristiana che si trova in Terra Santa già colpita duramente da un conflitto che da tempo è teatro di atrocità e di vittime innocenti.
E chiediamo a gran voce, dall’Umbria terra di pace, che sia ristabilita immediatamente la libertà di culto religioso e che al più presto tacciano le armi”.
Port/am
Nnn

Ida Gentile

_______________________________________________________________

Share.

Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

Related Posts

Comments are closed.