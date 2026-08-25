C’è un Museo di Leonardo da Vinci in Salento. Daniele Vanni in visita a Galatone (LE)

Il sindaco di Vinci ha incontrato Manisco, curatore del museo, e Flavio Filoni, sindaco della città. Avviato un dialogo per un nuovo gemellaggio.

Un museo dedicato alle opere di Leonardo da Vinci si trova anche a Galatone, cittadina di poco più di 15 mila abitanti in provincia di Lecce.

Qui, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, ha fatto visita per ammirare i lavori di Giuseppe Manisco, curatore dell’esposizione di macchine che, come fa sapere lo stesso museo, “negli anni, ha saputo costruire un percorso originale di divulgazione della figura e dell’opera di Leonardo da Vinci, trasformando la passione personale del suo ideatore in un vero e proprio progetto culturale capace di richiamare visitatori e suscitare attenzione ben oltre i confini del Salento”.

Con Manisco collabora anche l’associazione CREATTIVAmens, che si occupa del mantenimento del progetto all’interno della rete museale locale.

“È stata una visita che ho vissuto con grande emozione e interesse, perché a Galatone ho trovato una testimonianza davvero straordinaria della forza con cui il genio di Leonardo continua, ancora oggi, a parlare alle persone e a creare relazioni tra territori – ha commentato il sindaco.

Il Museo delle Macchine di Leonardo da Vinci, con le opere realizzate da Giuseppe Manisco, colpisce per la qualità e la passione che traspare da ogni realizzazione. È un patrimonio che merita di essere conosciuto e valorizzato e che rappresenta un importante punto di incontro tra Galatone e Vinci, tra Puglia e Toscana”.

“Il fatto che il sindaco di Vinci abbia scelto di venire a Galatone dopo aver ascoltato dai suoi concittadini parole di grande apprezzamento per il nostro Museo – sottolinea Giuseppe Manisco – è per noi motivo di grande orgoglio. Significa che il lavoro fatto in questi anni ha superato i confini del territorio e che la cultura, quando è autentica e nasce dalla passione, può creare relazioni e opportunità imprevedibili. L’idea di entrare nella rete delle città che promuovono Leonardo e, ancora di più, la prospettiva di un gemellaggio con Vinci, rappresentano uno stimolo straordinario a proseguire sulla strada intrapresa”.

Vanni ha anche incontrato il proprio collega di Galatone, Flavio Filoni e con lui anche Francesco Danielli e Anna Rita Zuccalà, assessori uno alla cultura e l’altra al turismo del Comune di Galatone, e Luigi De Luca, direttore del Museo Castromediano di Lecce, per avviare un dialogo che ponga le basi di un nuovo gemellaggio culturale nel segno di Leonardo fra Vinci e Galatone.

“Nel corso dell’incontro con il sindaco Flavio Filoni abbiamo approfondito la possibilità che Galatone possa entrare a far parte dell’Associazione Internazionale Le Vie di Leonardo, avviando un percorso di collaborazione che potrebbe vedere anche il coinvolgimento e il supporto della Regione Puglia – ha spiegato Daniele Vanni, a margine dell’incontro con l’amministrazione galatonese.

Leonardo nasce a Vinci, ma il suo pensiero e la sua capacità di ispirare appartengono al mondo: valorizzare chi, con passione e competenza, ne mantiene viva l’eredità significa contribuire insieme a farla conoscere alle nuove generazioni.

L’incontro può quindi rappresentare l’inizio di un percorso concreto di collaborazione e di scambio, nel quale mettere in rete competenze, esperienze e patrimoni culturali. Come Vinci, siamo disponibili a costruire insieme nuove opportunità e a rafforzare questo legame, nella convinzione che la cultura sia uno strumento straordinario per unire le comunità, valorizzare i territori e creare sviluppo”.

“Un incontro importante per costruire nuove sinergie tra Galatone e Vinci e avviare un percorso che possa portare Galatone all’ingresso nella rete delle Città Leonardiane, valorizzando il nostro patrimonio culturale e questa straordinaria realtà museale”, così l’amministrazione del Comune pugliese, che sul proprio profilo Facebook ha celebrato l’incontro fra i due sindaci e Manisco.