Anief: da Bruxelles nuova procedura d’infrazione per abuso di precariato

ISTRUZIONE – Supplentite, numeri da record: col nuovo anno scolastico oltre 200 mila posti a docenti e Ata non di ruolo con boom di posti in deroga, Anief: da Bruxelles nuova procedura d’infrazione, l’Italia deve finirla con l’abuso di precariato

“I numeri da record sul precariato del nuovo anno scolastico sono evidenti: le cattedre che continuano ad andare al personale non di ruolo saranno ben oltre le 150 mila e se si considera il personale Ata si arriva a più di 200 mila supplenti annuali; i posti in deroga su sostegno, da coprire obbligatoriamente con docenti supplenti annali fino al 30 giugno così da non fare pagare al Ministero i mesi estivi, superano ormai quelli in organico di diritto; nelle scuole, in media un insegnante su cinque è supplente sottopagato di Stato e deve ricorrere in tribunale per poter ottenere i diritti del personale di ruolo e il risarcimento per abuso dei contratti a termine. Nel frattempo, da Bruxelles una nuova procedura di infrazione chiede all’Italia di non discriminare più questi lavoratori e di finirla con l’abuso di precariato”. Lo dichiara oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, commentando l’alto numero di supplenti annuali che anche nell’anno scolastico alle porte verranno nominati per coprire quasi il 25% di posti da insegnante e oltre il 10% del personale Ata.

“Contro la supplentite cronica della scuola pubblica italiana – continua Marcello Pacifico – continuiamo ad attendere risposte concrete da parte del Governo: occorre approvare un decreto legge che apra finalmente al doppio canale di reclutamento, come servono risorse che portino alla parità economica rispetto al personale di ruolo, ma anche le immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti, incrementati con la confluenza degli organici di fatto in quelli di diritto. Il nostro sindacato, in assenza di decisioni di questo tenore, intende sollecitare Bruxelles: l’abuso dei contratti a termine nella scuola italiana non può rimanere impunito”, conclude il presidente nazionale Anief.

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