Teatro Massimo di Palermo in scena “Rigoletto “

COMUNICATO STAMPA

RIGOLETTO AL TEATRO MASSIMO DI PALERMO. Il capolavoro di Verdi regala una

serata di grande intensità alla sala gremita in ogni ordine di posto. L’allestimento con la regia di

John Turturro e la direzione musicale di Gianna Fratta conquista il pubblico, trascinato dalle

interpretazioni di Ludovic Tézier e Giuliana Gianfaldoni.

Palermo, 24 ottobre 2026. È tornato in scena ieri sera al Teatro Massimo di Palermo Rigoletto di

Giuseppe Verdi. L’allestimento firmato da John Turturro – realizzato in coproduzione con il

Teatro Regio di Torino, la Shaanxi Opera House e l’Opéra Royal de Wallonie – e ripreso da Lisa

Capaccioli con il coordinamento di Cecilia Ligorio si è confermato di grande forza visiva, capace

di coniugare il rigore filologico con una sensibilità quasi pittorica. Scene di Francesco Frigeri, le

luci di Alessandro Carletti (riprese da Jenny Cappelloni), costumi firmati da Marco Piemontese

e coreografie di Giuseppe Bonanno. Sul podio, la direttrice Gianna Fratta ha guidato Orchestra,

Coro e Corpo di Ballo del Teatro Massimo in una lettura della partitura tesa ed efficace. Maestro

del Coro Salvatore Punturo; Corpo di ballo diretto da Jean-Sébastien Colau.

A raccogliere gli applausi del pubblico sono state in particolare le prove dei due protagonisti

principali: nel ruolo del titolo il baritono francese Ludovic Tézier, al debutto a Palermo, che ha

offerto un’interpretazione di grande autorevolezza vocale; e al suo fianco, il soprano Giuliana

Gianfaldoni, subentrata nel ruolo di Gilda per le prime recite, che ha tratteggiato un personaggio di

intensa delicatezza, sostenuto da un rigore tecnico che le è valso ripetuti applausi a scena aperta.

Applausi anche per Francesco Demuro nel ruolo del Duca di Mantova, in scena nonostante

un’indisposizione, e per l’intero cast composto da George Andguladze nel ruolo del sicario

Sparafucile, Martina Belli in quello di Maddalena, Cassandre Berthon Giovanna, Gaetano

Triscari il Conte di Monterone, Giuseppe Esposito Marullo, Alfonso Zambuto nel ruolo di

Borsa, Mariano Orozco come Conte di Ceprano e Francesca Maionchi nel doppio ruolo della

Contessa di Ceprano e del Paggio.

Oggi, per la seconda recita, sarà impegnato il cast alternativo con Roman Burdenko nel ruolo di

Rigoletto, Valerio Borgioni nei panni del Duca di Mantova e Francesca Benitez in quelli di Gilda.

Repliche fino al 31 ottobre

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