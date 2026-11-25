Le lettere lasciate da Gianni De Gennaro prima della morte sono state scritte effettivamente dall’ex capo della Polizia. E’ quanto emerge dai primi risultati degli accertamenti disposti dalla Procura di Grosseto dopo il suicidio dell’ex prefetto, avvenuto sabato 21 novembre nella sua proprietà in Maremma. Le verifiche calligrafiche sui documenti recuperati nell’abitazione hanno confermato che gli scritti sono autografi, secondo quanto riferito all’Adnkronos da fonti vicine al dossier. Tra questi figurerebbe anche una lettera dai toni particolarmente critici nei confronti di Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta e responsabile dell’indagine che aveva coinvolto De Gennaro nelle settimane precedenti alla sua morte.

L’ex capo della Polizia era finito sotto indagine con l’ipotesi di depistaggio nell’ambito degli accertamenti sulla strage di via D’Amelio, l’attentato mafioso del 19 luglio 1992 nel quale furono uccisi Paolo Borsellino e cinque componenti della sua scorta. Pochi giorni prima della tragedia, la Procura nissena aveva avanzato una richiesta di misura cautelare nei confronti dell’ex prefetto. Il gip aveva tuttavia respinto l’istanza, giudicando insufficienti gli elementi disponibili per disporre gli arresti domiciliari.

Tra i passaggi più significativi dei documenti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, ci sarebbe un riferimento diretto al procuratore De Luca. “Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”, avrebbe scritto De Gennaro, contestando al magistrato l’azione giudiziaria nei suoi confronti. In un altro punto della missiva, l’ex capo della Polizia avrebbe rivendicato il proprio impegno al servizio delle istituzioni, descrivendosi come “un uomo di Stato che ha dedicato tutta la sua vita alle istituzioni”.

Quattro le lettere recuperate dagli investigatori

Sarebbero quattro, complessivamente, le lettere recuperate dagli investigatori. Gli altri scritti sarebbero rivolti ai familiari e a Giuseppe Soccu, custode della proprietà maremmana e collaboratore di De Gennaro da diversi anni. A quest’ultimo sarebbe stata affidata la richiesta di proseguire nella gestione dell’azienda agricola e di prendersi cura degli animali presenti nella tenuta, compresi i cani.