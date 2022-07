Mancanza di personale al Meyer di Firenze: l’allarme di Fp Cgil

Il Meyer in difficoltà di personale tra assenze Covid e il blocco delle assunzioni: l’allarme di Fp Cgil Firenze. “Basta andare avanti con doppi turni e rientri, questa situazione non può continuare, siamo pienamente dentro una nuova ondata e non si può far finta nulla, occorre assumere”

Firenze, 8-7-2022 – Il Meyer di Firenze in questi giorni sta vivendo un momento difficile per via delle assenze di personale dovute al Covid (circa 30). La mancanza di sostituzione del personale dovuto al blocco delle assunzioni, imposto dalla Regione Toscana all’azienda, sta seriamente mettendo in difficoltà il personale che opera nei servizi per tenere aperti i servizi. Nel dettaglio, manca il 10% del personale infermieristico e il 15% del personale Oss, oltre al personale dei tecnici di laboratorio, il tutto nel mezzo al periodo generale di ferie. Sono stati chiusi alcuni posti letti nella week hospital. In una fase nella quale stanno riprendendo i contagi da Covid, e di conseguenza i ricoveri, e allo stesso tempo il personale diminuisce perché si contagi, è grave che si prosegua in un blocco delle assunzioni che non permette alle aziende di assumere e garantire i servizi ai cittadini.

Siamo preoccupati perché in questi giorni a causa dell’assenza del personale abbiamo assistito a operatori che hanno dovuto fare doppi turni e rientri per garantire i servizi. Questa situazione non può continuare, serve sbloccare le assunzioni e mettere il personale di lavorare in sicurezza garantendogli i riposi adeguati. Siamo pienamente dentro una nuova ondata e non si può far finta nulla. Serve che tutti si assumano le loro responsabilità a partire da chi in questo momento ha deciso di non far assumere. Come già annunciato al tavolo tra azienda e sindacati di oggi, chiediamo che vengano sbloccate le assunzioni e che le attività sanitarie vengano aperte in base al reale personale a disposizione.

Firmato: Fp Cgil Firenze