Una targa e la richiesta di giustizia per i tre operi morti nel crollo della gru di via Genova

A un anno esatto dalla tragedia, domenica 18 dicembre 2022, in via Genova 118 a Torino, nell’ambito della tredicesima edizione delle Settimane della Sicurezza, viene posta una targa per commemorare i tre operai morti nel crollo della gru: Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52 anni, Marco Pozzetti, 54 anni.

“Ci sono voluti dodici anni e la strage della gru di via Genova per rinnovare il Protocollo per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili di Torino – dichiara Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – e la cerimonia di posa della targa per concludere le perizie sul disastro della gru, dopo un anno! Ora ci auguriamo che non si debba aspettare un altro anniversario perché ci sia il rinvio a giudizio e fare chiarezza in tribunale su quanto è accaduto e per dare piena attuazione al Protocollo prefettizio, d’intesa con le Istituzioni, i sindacati edili e tutte le parti sociali coinvolte”.

“Non vogliamo altre ThyssenKrupp – conclude Quirico – con i parenti delle vittime che aspettano giustizia ancora oggi, dopo 15 anni. Serve una giustizia rapida e certa per le vittime sul lavoro, con una corsia preferenziale per i processi. Lo dobbiamo ai familiari delle vittime e a quanti rischiano la propria vita e la propria salute nei cantieri e in tutti gli altri luoghi di lavoro. Non ci può essere spazio per l’impunità per chi viola le norme su salute e sicurezza sul lavoro”.