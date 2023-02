Sabato 18 febbraio, alle ore 17, proiezione al Cinema Eden di Arezzo del film d’animazione “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note”. Un film per la famiglia che inaugura gli appuntamenti dell’Eden “cittini”. A cura di Officine della Cultura.

Il Cinema Eden per i cittini con “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note”

Appuntamento speciale ad Arezzo per tutta la famiglia con il film di animazione che ha conquistato la critica

Il Cinema Eden di Arezzo inizia l’avventura di una dedica ai più piccoli, ai “cittini”, con il tratto raffinato del film d’animazione “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note” per la regia di Jean-Christophe Roger e Julien Cheng con le voci di Alba Rohrwacher e Claudio Bisio. L’appuntamento è fissato per sabato 18 febbraio con inizio alle ore 17:00. Ingresso unico € 5. A cura di Officine della Cultura.

Uscito nelle sale a fine dicembre 2022, “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note” segna il ritorno sul grande schermo dele avventure dell’orso violinista Ernest, artista e musicista di strada e della topina Celestine, orfana con il sogno di fare la pittrice, personaggi nati dai libri illustrati dell’artista belga Gabrielle Vincent. “L’avventura delle 7 note” riporterà Ernest e Celstine a Ostrogallia, città natale di Ernest, per scoprire una città cambiata, trasformata dal grigio di una dittatura che non ammette la musica se non per una sola nota. Ma Ernest e Celestine non riescono proprio ad immaginare una vita senza musica, con la gioia e la festa che la contraddistinguono. Il loro arrivo sarà dunque dirompente, anche per ragioni “familiari” e con l’aiuto di un fuorilegge mascherato, per riportare in ogni modo la felicità nella Terra degli Orsi.