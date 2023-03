Sport. Volley Piacenza trionfa nella Coppa Italia, Bonaccini incontra la dirigenza della squadra in Regione: “Una vittoria entusiasmante. Complimenti a una società radicata nel territorio e che investe sui giovani”. La presidente Curti: “Orgogliosi di aver riportato la Coppa in Emilia-Romagna”

Presenti anche il vicepresidente Giuseppe Bongiorni, l’allenatore Massimo Botti, il direttore generale Hristo Zlatanov, quello sportivo Alessandro Fei, il direttore marketing Dakal Mussa. E l’assessore allo Sport del Comune di Piacenza Mario Dadati

Bologna – Un grande traguardo sportivo per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, fresco trionfatore nella Coppa Italia di SuperLega 2023.

Un successo che il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha voluto sottolineare ricevendo la presidente della società, Elisabetta Curti, il vicepresidente Giuseppe Bongiorni e il primo allenatore Massimo Botti.

L’occasione per consegnare una targa ricordo e per congratularsi con una squadra che continua a fare onore allo sport emiliano-romagnolo e non solo.

E che poche settimane fa nella splendida cornice del PalaEur di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha messo a segno una grande vittoria contro l’Itas Trentino.

“Complimenti a tutta la società, agli atleti e alla dirigenza, non solo per l’entusiasmante vittoria in Coppa Italia- ha detto il presidente Bonaccini- ma anche per la crescita davvero significativa di cui è stata protagonista in questi anni. Dimostrando quanto siano importanti impegno, tenacia, voglia di mettersi in gioco. Una società che ha saputo creare in questi anni un rapporto molto forte con il territorio, in una realtà quella piacentina che vanta peraltro una solida tradizione pallavolistica, e che investe sui giovani. Centrando appieno quello che è il grande valore sociale dello sport, al di là dei pure importanti risultati in campo”.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato, anche considerando il fatto che abbiamo l’onore di portare sulle nostre maglie il logo della Regione Emilia-Romagna. Riportare la Coppa Italia nella nostra regione è un orgoglio per tutti coloro che vivono un territorio ove il volley è da sempre rappresentato ai massimi livelli e un modo esemplare per ringraziare la Regione del supporto e della visibilità che ci ha sempre concesso- ha sottolineato la presidente Curti-. Testimonianza di questo fatto è l’imminente derby, tutto emiliano, che vedrà il nostro club confrontarsi ancora una volta con il prestigioso Modena Volley – del quale il presidente Bonaccini è da sempre gran tifoso e sostenitore – nella partecipazione ai play off per l’assegnazione dello scudetto di SuperLega, uniti nella passione per questo grande sport”.

All’iniziativa di oggi in Regione hanno partecipato anche il direttore generale della società, Hristo Zlatanov, quello sportivo, Alessandro Fei, e il direttore marketing, Dakal Mussa. Insieme all’assessore allo sport del Comune di Piacenza Mario Dadati e a Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione.

Per Gas Bluenergy Volley Piacenza si tratta di un ritorno a Bologna. Già nel 2019 la squadra era stata ricevuta dal presidente Bonaccini dopo la conquista della Coppa Italia di A2, un traguardo raggiunto anche questo sotto la guida di Massimo Botti, a pochi mesi dalla nascita della società. Da allora a oggi la crescita di Gas Bluenergy Volley Piacenza non si è fermata, confermandosi una realtà di punta della pallavolo italiana.

Paola Fedriga