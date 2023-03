Perugia: “Il borgo è donna”

“il borgo è donna”, mercoledì 22 presentazione del ciclo di conferenze su valore, problemi e opportunità delle donne nei piccoli centri urbani

(aun) – Perugia, 20 mar. 023 – Mercoledì 22 marzo, alle ore 11, alla Sala Fiume di Palazzo Donini, verrà presentato “Il Borgo è Donna”, un ciclo di incontri promosso dal Centro per le pari opportunità della Regione Umbria in collaborazione con l’associazione dei Borghi più Belli d’Italia in Umbria e l’associazione AboutUmbria, volto al confronto sul ruolo della donna nei piccoli comuni, fra stereotipi, ostacoli e opportunità, nonché all’individuazione di spunti per orientare le politiche di genere future.

Le conferenze, come precisa la presidente del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, Caterina Grechi, si terranno in sedi messe a disposizione dai Borghi più Belli d’Italia in Umbria partendo dall’idea di rendere omaggio alle donne di ieri e di oggi, protagoniste e artefici della cura e della bellezza dei borghi umbri. Il borgo – sottolinea – rappresenta storia, cultura e tradizioni di cui la donna è da sempre maggiore depositaria e punto di riferimento, dalla tradizione culinaria a quella di mestieri antichi come il ricamo, passando per la cura familiare in contesti in cui i servizi a sostegno sono talvolta insufficienti.

Alessandro Dimiziani, presidente regionale dei Borghi più Belli d’Italia, spiega che verranno individuate sei sedi, stabilite in base a un criterio non solo geografico, ma anche di punti in comune tra i diversi borghi di volta in volta rappresentati. Da ogni raggruppamento è stato tratto un tema che rappresenterà l’argomento principale di ciascuna conferenza: Civiltà etrusco-romana: Cultura; Acqua e Rinascimento: Salute; La strada del vino, della ceramica e la terra dei condottieri: Lavoro; La Valnerina: Saperi e Sapori; Terre del Sagrantino: Accoglienza; Il lago e i borghi: Sostenibilità.

La prima conferenza si terrà a Lugnano in Teverina sabato 25 marzo; l’evento sarà arricchito dall’inaugurazione del giardino Luisa Spagnoli, dalla presentazione della targa e della panchina rossa simbolo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in collaborazione con l’Unitre di Lugnano in Teverina. Seguirà un concerto di beneficenza per le popolazioni terremotate della Turchia.