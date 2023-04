79 anni dal Rastrellamento del Quadraro, Luparelli: iniziativa Q44 sulla Memoria della deportazione

79 anni dal Rastrellamento del Quadraro, Luparelli: domani iniziativa Q44 sulla Memoria della deportazione

Roma, 13 aprile 2023 – “Sono passati 79 anni da quel tragico 17 aprile del 1944 in cui le truppe tedesche entrarono al Quadraro per un’operazione militare diretta contro la popolazione civile che si concluse con la deportazione di 947 persone. Vogliamo tenere vivo il ricordo di quella che resta una ferita indelebile per il quartiere e per la città di Roma. Per questo, come Sinistra Civica Ecologista, abbiamo organizzato una lezione sulla Memoria della Deportazione del Quadraro” dichiara Alessandro Luparelli, capogruppo di Sce Campidoglio.

“L’evento si terrà venerdì 14 alle 11 alla Casa della Memoria e della Storia di Roma Capitale, in collaborazione con Cinecittà Bene Comune, ANED-Associazione Nazionale Ex Deportati, ANPI Provinciale di Roma. Avremo il piacere di accogliere, in presenza o da remoto, le classi di alcune scuole superiori romane che parteciperanno alla lezione.

Con questa iniziativa vogliamo sottolineare e trasmettere il valore della memoria storica e dell’antifascismo, perché la democrazia e la libertà sono l’unico antidoto ai fascismi di ieri e di oggi. Sarò presente in prima persona per ribadire il valore di questa battaglia contro tutte le forme di revisionismo che trovano ancora più spazio da quando c’è un governo di destra. Il nostro impegno per trasmettere la memoria di quanto avvenne nella primavera del ’44 rappresenta un dovere morale nei confronti delle 947 persone che furono deportate, ricordando che il Quadraro fu colpito perché era uno dei quartieri in cui si stava organizzando con più forza e partecipazione popolare la resistenza al nazifascismo” conclude Luparelli.

La lezione di venerdì si inserisce nella programmazione più ampia di Q44 Festival della Memoria e della Resistenza al Quadraro, coordinato da numerose realtà territoriali, diffuse tra il Quadraro e Cinecittà, che attraversa il VII e il V municipio.

Interventi: Alessandro Luparelli, Capogruppo Sinistra Civica Ecologista Roma Capitale; Maurizio Mattana, Consigliere Sinistra Civica Ecologista Municipio Roma V; Stefania Ficacci, Storica contemporaneista; Aldo Pavia, vicepresidente ANED Nazionale; Vanda Prosperi, Testimone diretta; Marina Pierlorenzi, ANPI Provinciale Roma.