Formula 1. Imola accoglie il Mondiale 2023, prima tappa in Europa: dal 19 al 21 maggio all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna”. DICHIARAZIONI E FOTO

Nella sede della Regione Emilia-Romagna, la presentazione dell’appuntamento. Il messaggio del ministro Tajani e la dichiarazione del presidente ICE Zoppas – Le foto

Bologna – A integrazione del precedente comunicato, si invia il messaggio del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e la dichiarazione del presidente Ice Matteo Zoppas. In allegato ulteriori foto

Messaggio ministro Tajani:

“La Formula 1 è una delle competizioni più amate al mondo ed il suo forte richiamo internazionale, anche grazie all’eccellenza italiana in questo campo, la rende una straordinaria vetrina di promozione dell’Italia all’estero. Il sostegno per l’internazionalizzazione delle nostre imprese è una priorità del Governo, che mira a valorizzare un’immagine dinamica, innovativa, creativa e vincente dell’Italia in tutti i settori. Questa azione rientra nella “Diplomazia per la Crescita”, che ho attivato sin dall’inizio del mandato, per una promozione integrata, a 360 gradi, delle eccellenze e del saper fare italiani.

Ho voluto includere in questa strategia anche i grandi eventi sportivi che ospitiamo in Italia e che ci consentono di raggiungere il pubblico degli appassionati. Tra questi, oltre al Gran Premio di Formula 1, il Giro d’Italia iniziato proprio in questi giorni, che arriverà per l’ultima tappa a Roma; gli Internazionali d’Italia di nuoto in corso a Roma; la Ryder Cup a settembre. Il nostro auspicio è che questo percorso di importanti appuntamenti possa concludersi con l’EXPO a Roma nel 2030, a cui stiamo lavorando con tutto il Governo e gli attori del Sistema Italia, la rete diplomatico-consolare, gli uffici ICE, le associazioni di categoria, il tessuto produttivo italiano, le Università, i centri di ricerca e di innovazione”.

Dichiarazione presidente Zoppas:

“Il Gran Premio di Imola proietta l’Italia e l’Emilia-Romagna – con la sua Motor Valley – al centro della scena automotive internazionale. Un settore che per il nostro Paese è di fondamentale importanza e di grande attrattiva per i mercati esteri. Nonostante la crisi, il conflitto e gli effetti inflattivi, il settore dell’automotive ha prodotto nel 2022 un fatturato di quasi 75 miliardi di euro, cresciuto di circa il 6 % rispetto all’anno precedente. Di questi 21 miliardi vengono prodotti direttamente dal distretto della Motor Valley che conta 11.400 imprese e 61 mila addetti e che nel contesto della regione produce un export di 8,9 miliardi di euro. Una vera eccellenza del Made in Italy e un distretto unico nel Paese che tutto il mondo ci riconosce insieme ad altri settore chiave come il food, il fashion e appunto il lusso dell’automotive. Noi lo chiamiamo il Gran Premio del Made in Italy: una vetrina mondiale a cui nel 2022 hanno assistito oltre 82 milioni di persone e che ha prodotto un beneficio economico, diretto e indiretto di quasi 300milioni di euro. Un’occasione di promozione fondamentale, che ICE – così come i nostri rappresentanti governativi – continuerà a supportare nella convinzione che occasioni internazionali come il Gran Premio di Formula 1 sono moltiplicatori di opportunità per spingere la crescita economica del nostro Paese”.

Foto allegate:

Foto 1: Pietro Benvenuti, direttore Autodromo Imola; Marco Rago, consigliere Diplomazia economica Ministero Esteri; Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna; Marco Panieri, sindaco di Imola; Fabio Bacchilega, presidente Con.Ami ed Elena Penazzi, assessora all’Autodromo, Turismo e Servizi al Cittadino del Comune di Imola

Foto 2: presidente Bonaccini e sindaco di Imola Panieri

Foto 3: consigliere Rago, presidente Bonaccini, sindaco Imola, assessore regionale al Turismo Andrea Corsini