MIPIM 2024: APRE DOMANI LO STAND “TRANSFORMING ROMA”

Il Sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia alla fiera internazionale di Cannes

Roma, 11 marzo 2024 – Tutto pronto a Cannes per l’apertura dello stand “Transforming Roma” con cui Roma Capitale sarà presente al MIPIM 2024, la fiera di riferimento del real estate, dell’edilizia e del mercato immobiliare che si svolgerà dal 12 al 15 marzo, a Cannes (Francia). L’evento è l’appuntamento immancabile per i principali decision maker del comparto, sviluppatori, investitori, territori, agenzie di sviluppo e autorità locali, fondi di investimento, società di costruzioni, società di servizi. Ogni anno partecipano più di 20.000 visitatori e oltre 2.400 espositori provenienti da più di 80 Paesi, offrendo un ecosistema privilegiato in cui gli operatori possono incontrarsi, sviluppare progetti di investimento, raccogliere finanziamenti e avviare collaborazioni commerciali.

Lo stand, realizzato con il supporto organizzativo di Risorse per Roma Advisor tecnico di Roma Capitale, sarà inaugurato domani dall’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e sarà il luogo dove sarà raccontato l’imponente piano di riqualificazione, rigenerazione e sviluppo messo in campo dall’Amministrazione capitolina per trasformare la Capitale in una città più accogliente, più sostenibile, più efficiente e dove sarà più semplice e conveniente investire.

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sarà a Cannes mercoledì 13 marzo e parteciperà, alle 17, alla conferenza The Italian market in 2024: trends and perspectives, opportunities and projects, organizzata da ICE – Italian Trade Agency, che si terrà al Palais de Festival. Il Sindaco offrirà il suo contributo all’interno della tavola rotonda Urban regeneration, Sustainability & Public-Private Partnerships, insieme al Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al Sindaco di Bologna, Matteo Lepore e all’Assessore all’Urbanistica di Milano, Giancarlo Tancreti. Il giorno successivo, giovedì 14, il Sindaco Gualtieri parteciperà all’evento “The Mayor Of Rome Presents Projects And Investments In The Eternal City” presso il Padiglione di Roma Capitale (C11) durante il quale sarà presentata la ricerca “Opportunità Roma: progetti e investimenti di rigenerazione urbana nella Città eterna” realizzata da Rete Urbana delle Rappresentanze – RUR e che sarà illustrata dal Prof. Giuseppe Roma, Presidente RUR.

Lo stand Transforming Roma sarà il luogo attraverso cui entrare e scoprire la trasformazione della città. Al suo interno, insieme a led wall e materiale illustrativo, sarà consultabile il nuovo portale Roma si Trasforma, un’infrastruttura di comunicazione digitale in continuo aggiornamento creata dall’Amministrazione capitolina per raccontare, in italiano e in inglese, la trasformazione della Capitale nel corso della Consiliatura 2021-2026. Al suo interno è possibile scoprire, anche attraverso la geolocalizzazione sulla mappa di Roma, le prime principali opere inserite, quelle in progettazione, in cantiere, già terminate o consegnate alla città e finanziate dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi del Giubileo 2025, dal Bilancio capitolino, dallo Stato e dai soggetti privati. Ogni progetto, catalogato per quattro grandi aree tematiche (Cultura, Innovazione, Sostenibilità e Inclusione) potrà essere cercato dagli utenti per nome, cap, Municipio, o tema di interesse. Al momento, sono stati pubblicati oltre quattrocento interventi riguardanti la rigenerazione urbana, la cultura, l’ambiente, la mobilità e i trasporti, l’inclusione sociale.

Lo stand ospiterà, inoltre, un ricco palinsesto di incontri, talk e workshop a cui parteciperanno alcuni tra i più importanti Fondi e Operatori internazionali del Real Estate. Si parte martedì 12 marzo alle ore 17 con il workshop Roma capitale si presenta: sostenibilità e public-private partnership a cui parteciperà l’Assessore Maurizio Veloccia, insieme a Gianluca Lucignano, Presidente Fondazione ROMA REgeneration; Davide Albertini Petroni, Presidente Confindustria Assoimmobiliare; Francesca Zirnstein Direttore Generale Scenari Immobiliari e Jacopo Della Fontana Co-Chair Urban Regeneration Council Europe di Urban Land Institute. A seguire è prevista la presentazione, a cura di Confindustria Assoimmobiliare, del libro “Investing in Italian Real Estate” con gli autori Roberto Fraticelli e Luca Lucaroni.

Tre gli appuntamenti previsti per mercoledì 13 marzo: alle ore 10.30 ci sarà il workshop Le Istituzioni, la visione e gli strumenti per la rigenerazione urbana con interventi dell’Assessore Veloccia insieme a Giancarlo Scotti CEO CDP Real Asset Sgr; Umberto Lebruto, Ceo Fs – Sistemi Urbani; Piero Pelizzaro, Direttore Officina per la Rigenerazione Agenzia del Demanio e Guido Inzaghi Managing Partner Studio Inzaghi.

Alle ore 14.15 ci sarà l’incontro Il “living” nelle sue diverse forme: multifamily, affordable, student… con Matteo Ravà, Head Of Asset Management COIMA SGR; Mirko Baldini Ceo CBRE Advisory Services; Olaf Schmidt, Managing Partner DLA Piper Italy; Mario Piccione Head Of Commercial Real Estate Arec Neprix; Tancredi Dutto Head Of Real Estate Gwm e Valerio Fonseca, Ceo Joivy. Per finire alle 15.30 si parlerà di Hospitality & Leisure: le infrastrutture per il turismo con Joachim Sandberg, Country Head Italy, South European Manager Cushman & Wakefield; Emiliano Russo, Head Of Real Estate Deloitte Legal; Alan Mantin, Managing Director Development Southern Europe Hilton; Pierangelo Maio, Founder And Managing Director Italy, Ts Group (Four Seasons Op.Co), Mauro Montagner, Ceo and General Manager Edizione Property e Corrado Trabacchi, Partner Orion Capital Managers.

Giovedì mattina, dopo l’evento con il Sindaco Gualtieri, alle 12 si terrà il workshop L’asset class direzionale e lo sviluppo di nuovi business district con interventi di Emanuele Caniggia, Ceo Dea Capital Real Estate Sgr; Michele Russo, Head Of Acquisitions And Asset Management – Southern Europe Jp Morgan Asset; Giuseppe Amitrano, Ceo Dils; Emanuela Da Rin, Partner Bonelli Erede e Fulvio Delaiti, Co-Head Asset Management Europe – Country Head Italy Management Pimco. Alle 14.30 infine si parlerà de Le asset class alternative: healthcare, datacenter, last mile… con Barbara Cominelli, Ceo Italy& And Emea Retail Markets Lead JLL; Maria Sole Insinga, Partner Dentons; Mario Costa, Managing Director Southern Europe Mileway; Luca Turco, Ceo Primonial SGR e Oronzo Perrini, Ceo Ream SGR.

Il programma dettagliato con tutti i relatori sarà disponibile sul portale di Roma Capitale.