Sviluppo e innovazione. L’Emilia-Romagna in Francia, al Mipim 2024 di Cannes, per promuovere il territorio e attrarre investimenti e competenze. Colla: “Tecnopoli, ricerca, sostenibilità e qualità della vita sono il nostro patrimonio strategico, una ‘fabbrica dell’intelligenza’ per attrarre risorse e talenti”

La Regione alla Fiera internazionale insieme ai sindaci Lepore (Bologna), Tarasconi (Piacenza) e Panieri (Imola), i rappresentanti delle istituzioni e del sistema economico regionale

Bologna – Promuovere le opportunità del territorio e attrarre investimenti, innovazione e talenti.

Con questi obiettivi la Regione, insieme alla Città Metropolitana di Bologna, ai Comuni di Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, all’aeroporto di Forlì e a Bologna Fiere, partecipa a Mipim 2024, il festival internazionale su immobiliare e rigenerazione urbana che, si tiene a Cannes fino al 15 marzo.

Guidata dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Green economy, Vincenzo Colla, la missione, con i rappresentanti delle istituzioni e del sistema economico emiliano-romagnolo, ha in calendario oggi una serie di incontri – presso lo stand della Regione – per presentare agli investitori i progetti dell’Emilia-Romagna.

A partire dal piano di rigenerazione e valorizzazione del quadrante Nord di Bologna e del Tecnopolo Manifattura Data Valley Hub e dagli insediamenti produttivi e logistici a Ravenna, Imola, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Fidenza, Forlì, Rimini, Cesena, Ferrara e Argenta, toccando diversi settori e funzioni, tra cui ricerca e sviluppo, industria, commercio, turismo, uffici e terziario avanzato, sanità, logistica.

Il Tecnopolo Manifattura e Data Valley Hub fa parte della maxi-operazione del nuovo distretto bolognese Tek (technology, entertainment, knowledge, ovvero tecnologia, intrattenimento, conoscenza), il progetto di rivoluzione urbanistica del quadrante nord della città.

Nell’ambito di “Bologna, Città Europea della Conoscenza”, il tecnopolo vanta il supercomputer Leonardo, sesto più potente al mondo, ed è sede di enti come il centro di calcolo Cineca, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine e l’Istituto nazionale di fisica nucleare con i loro data center, l’Università dell’Onu.

Lì lavoreranno anche altri soggetti dell’innovazione tecnologica e trasformazione digitale come BI-Rex, Enea, Rizzoli, Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, ItaliaMeteo, la Fondazione Ifab su big data e intelligenza artificiale e Art-ER società in house della Regione su innovazione, attrattività e internazionalizzazione del territorio, che coordina la presenza della Regione a Mipim.

“Puntiamo con decisione sullo sviluppo digitale e tecnologico, sulla sostenibilità e lo sviluppo delle competenze- spiega l’assessore Colla-. Per questo stiamo investendo sull’innovazione tecnologica e promuoviamo il recupero delle aree dismesse, l’efficientamento energetico, l’adeguamento antisismico, la decarbonizzazione. Tenendo sempre a mente l’equità sociale, l’inclusione e la lotta alle disuguaglianze”.

“Qui al Mipim presentiamo opportunità di rigenerazione urbana, con un ridisegno organico delle aree cittadine e una messa in sicurezza del territorio- chiude Colla-, a maggior ragione dopo il dramma dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio dell’anno scorso. Altro tema forte è l’attrazione dei talenti, per la quale abbiamo approvato la prima legge regionale dedicata, ripensando anche il sistema di accoglienza attraverso campus universitari e foresterie. E guardiamo alle infrastrutture strategiche del nostro territorio, per continuare a crescere ed essere attrattivi”.

Agli incontri partecipano, tra gli altri, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, il sindaco di Imola Marco Panieri, l’assessora del Comune di Ravenna, Annagiulia Randi, Luca Torri amministratore delegato di Su Reggiane spa per conto del Comune di Reggio Emilia, Luca Rossi di Confindustria Emilia-Romagna e Francesco Rolleri Confindustria Piacenza, oltre a rappresentanti di Ance Emilia-Romagna, Aeroporto di Forlì, Bologna Fiere, Art-ER.

Nel pomeriggio Colla parteciperà alla conferenza ufficiale dell’Italia, organizzata dall’Istituto per il commercio con l’estero sul mercato italiano nel 2024.

Lo stand della Regione si trova nel padiglione Italia dove sono presenti anche l’Istituto per il commercio con l’estero, Agenzie di Stato e altre amministrazioni regionali. In questa edizione dispone anche di un Business center, un ulteriore spazio predisposto per gli incontri di lavoro.