Eventi: a palazzo del Pegaso il convegno ‘Violenza di genere. Strumenti e nuove frontiere’

Appuntamento lunedì 18 marzo alle 10.30. Interverranno il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la presidente della commissione Pari Opportunità Francesca Basanieri e la senatrice Valeria Valente

di Angela Feo, 16 marzo 2024

Firenze – ‘Violenza di Genere – Strumenti e Nuove Frontiere’ è il titolo del convegno che si terrà lunedì 18 marzo dalle 10.30 nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso (via Cavour 4, Firenze). L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione per la formazione politica e istituzionale Alessia Ballini, in collaborazione con la commissione regionale Pari opportunità della Toscana.

Interverranno Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale; Francesca Basanieri, presidente della commissione Pari Opportunità; Alessandro Giovannelli, presidente della Fondazione per la formazione politica e istituzionale Alessia Ballini; Valeria Valente, senatrice, già presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

Porteranno il loro contributo Lisa Amidei, consigliera della Provincia di Pistoia; Eleonora Ducci, sindaca di Talla e responsabile parità di genere e politiche di genere antiviolenza per Anci; Angela Bagni, sindaca di Lastra a Signa e consigliera delegata alle Pari opportunità della città metropolitana di Firenze; Anna Loretoni, membro del Comitato scientifico della Fondazione Alessia Ballini e professoressa ordinaria presso la Scuola di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa; Roberta Guerri, posizione organizzativa Pari opportunità della Provincia di Siena; Manuela Marsano, responsabile del punto di contatto nazionale del Programma della Commissione europea Cerv (Citizens, Equality, Rights and Values).

Modererà Francesca Torricelli, componente della commissione Pari opportunità della Regione Toscana.

