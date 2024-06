A San Casciano dei Bagni torna la Sagra del Ciaffagnone nella versione street food, proiezione degli europei di calcio, discoteca e motoraduno

Sabato 15 e domenica 16 giugno 2024 la 35esima edizione della Sagra del Ciaffagnone, la tipica frittella locale con un programma ricco di appuntamenti: dalla proiezione degli europei di calcio con la partita Italia-Albania, alla discoteca con dj Caesar e il motoraduno a cura di Motoclub Viking Division

(San Casciano dei Bagni, Siena) – La Proloco di San Casciano dei Bagni torna a organizzare, per sabato 15 e domenica 16 domenica, la Sagra del Ciaffagnone, la tipica frittella preparata secondo l’antica ricetta che prevede l’utilizzo di farina, acqua, uovo e poco sale, da provare in gustosi abbinamenti. La sagra di svolge allo stadio comunale A. Goracci e anche quest’anno sarà nella formula “Street food edition” a cura dei sancascenisi e con la tradizione dei sapori locali.

Il programma della festa si apre sabato 15 giugno alle ore 19:00, con l’apertura degli stand gastronomici e la proiezione della partita degli europei di calcio Italia-Albania, a seguire la musica di Dj Caesar farà da sottofondo al divertimento della prima giornata di festa. Domenica 16 giugno è invece in programma il Motoraduno, organizzato in collaborazione con il “Motoclub Viking Division”: alle ore 8:00 prenderanno il via le iscrizioni, alle ore 10:30 partenza per un giro alla scoperta dei bellissimi panorami di San Casciano dei Bagni, e dalle 13:00 tradizionale pranzo con menù a scelta. L’intrattenimento non mancherà neanche a pranzo e nel primo pomeriggio con i “Motofolk” che proporranno stornelli e canti popolari toscani, alle 18:00 concerto della banda G. Bisacchi e alle ore 19:30 cena con menù a scelta e serata danzante.

“Grazie a tutti i volontari e le volontarie che si impegnano per portare avanti tradizioni importanti come quella della festa del Ciaffagnone. Organizzare manifestazioni non è semplice ormai, ma la loro presenza caratterizza la vita stessa delle nostre comunità e per questo la loro realizzazione è fondamentale” – commenta Agnese Carletti sindaca di San Casciano dei Bagni

“Ringrazio tutti i volontari della proloco e delle altre associazioni del paese che da giorni stanno dedicando il proprio tempo libero a progettare e realizzare la sagra del Ciaffagnone, giunta alla 35esima edizione. Quest’anno la modalità di svolgimento dell’evento sarà un mix tra tradizione e innovazione. Nella serata di sabato abbiamo previsto uno street food con stand gastronomici organizzati dall’associazione, mentre la domenica proporremo un menù a scelta “tradizionale” per pranzo e cena. Non mancherà nelle due giornate intrattenimento di vario genere, per cui siamo pronti e speriamo di accogliere tante persone!” – conclude Costanza Canestri, referente dell’Associazione Pro Loco di San Casciano dei Bagni.

Servizio Associato Comunicazione

Unione Comuni Valdichiana Senese

Corso Garibaldi, 10 – 53047 Sarteano (Siena)

Sito web: www.unionecomuni.valdichiana.si.it

Seguici sui social: Facebook / X-exTwitter / You Tube / Istagram

E:mail redazione: comunicazione@unionecomuni.valdichiana.si.it

Patrizia Mari – Telefono: (+39) 0578 269221 – Cell.: (+39) 350 567 3747- E-mail: p.mari@unionecomuni.valdichiana.si.it

Valentina Chiancianesi – Telefono (+39 ) 3498358841 – E-mail: v.chiancianesi@unionecomuni.valdichiana.si.it

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Associato Comunicazione

Unione Comuni Valdichiana Senese – Comune di Cetona – Comune di Chianciano Terme – Comune di San Casciano dei Bagni – Comune di Sarteano – Comune di Trequanda

San Casciano dei Bagni – 13 Giugno ore 14:30

COMUNICATO STAMPA

