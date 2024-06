Collaborazione tra Comune, associazioni di categoria e Siena Jazz

Siena Shop&Stroll: shopping e musica dal 4 luglio

Giunti: “Aiutiamo i nostri negozi rivitalizzando il turismo in orari notturni”

Dal 4 luglio sarà “Siena shop & Stroll”, negozi aperti fino a mezzanotte nel dopo cena a Siena, in centro, per otto giovedì, nei mesi centrali dell’estate. Il progetto, attuato grazie alla collaborazione fra il Comune di Siena e le associazioni di categoria, combina una nuova opportunità per uno shopping che esplora l’ambiente circostante, tra vetrine, musica e relax nelle ore serali più fresche dell’estate senese.

Si inizia il 4 luglio e si conclude il 29 agosto. Settimana di Ferragosto esclusa. Quindi, dopo il 4, appuntamento l’11 luglio, il 18 luglio, il 25 luglio, il 1 agosto, l’8 agosto, il 22 agosto e il 29 agosto.

Ogni esercizio commerciale potrà organizzare eventi per promuovere la propria attività e i propri prodotti, in parallelo un ricco programma di eventi musicali curati da Siena Jazz. Tra luglio e agosto circa quaranta concerti diffusi tra Piazza Salimbeni, Logge della Mercanzia, Logge del Papa, Piazza Postierla e Sagrato della Chiesa della Magione.

Nella prima serata di “Siena Shop and Stroll”, giovedì 4 luglio, appuntamento con la musica di Ayni Trio (Chiesa della Magione), O.G.M. Dogs (piazza Salimbeni), Penguin Pool Quartet (Logge Mercanzia), The Bridges HE (Logge del Papa), Irene Marcozzi & Pierpaolo Zenni.

“Un progetto fortemente sostenuto dal Comune – ha spiegato Vanna Giunti, assessore al Commercio e Turismo del Comune di Siena – pensato e organizzato insieme alle associazioni di categoria cittadine per cercare di dare maggiore visibilità ai nostri negozi intrattenendo cittadini e turisti tra shopping e musica. Sarà dunque un’estate ricca, con tanti eventi e iniziative in programma. Con questi giovedì abbiamo voluto coinvolgere in primis i nostri commercianti incentivando le presenze a Siena anche in orari inusuali per il turismo e per gli stessi cittadini senesi”.

“Vogliamo così contribuire alla rivitalizzazione dell’offerta commerciale locale, incentivare e valorizzare i negozi e le attività commerciali di Siena – sottolinea Daniele Pracchia, direttore Confcommercio Siena – Se creiamo un ambiente dinamico e attrattivo, rendiamo la città più accogliente sia per residenti che per turisti. Si parla di un centro storico che va in un’unica direzione: unire commercio, intrattenimento e cultura. E’ la sinergia che aiuta a raggiungere risultati importanti. Grazie al Comune di Siena, a Siena Jazz, ai fotografi che hanno collaborato e a tutti gli esercenti che aderiranno”.

“L’iniziativa interesserà anche le strutture ricettive cittadine, che hanno accolto con molto favore questo tipo di coinvolgimento messo in atto per la prima volta tramite l’amministrazione comunale – precisa Monica Ciacci, responsabile della sede di Siena capoluogo per Confesercenti – quelle aderenti forniranno infatti ai propri ospiti una QR code card per indirizzarli sul sito di Siena Shop & Stroll, nel quale i brand dei prodotti saranno georeferenziati negozio per negozio. I turisti potranno programmare il proprio shopping in città seguendo le tracce delle marche preferite”.

“Un plauso all’iniziativa – aggiunge Massimo Mazzini, presidente Siena Jazz – Siamo felici di partecipare con i nostri allievi che allieteranno le notti senesi ai cittadini e agli ospiti. Auspichiamo che sia la prima di una proficua e duratura collaborazione ad una serie di eventi anche con gli altri componenti del polo musicale, che può dare tanto alle iniziative cittadine”.

L’iniziativa “Shop and Stroll” è promossa dall’amministrazione Comunale di Siena in collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti. Siena Jazz cura il programma musicale, mentre fotografi professionisti del centro storico hanno collaborato fornendo i materiali fotografici per promuovere l’evento. Inoltre, gli operatori del settore ricettivo di Siena e del territorio sono stati coinvolti per promuovere l’iniziativa nei confronti degli ospiti delle strutture alberghiere, invitandoli a scoprire la città e la sua offerta commerciale nelle ore serali.