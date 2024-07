Unione Comuni Valdichiana Senese – Comune di Cetona – Comune di Chianciano Terme – Comune di San Casciano dei Bagni – Comune di Sarteano – Comune di Trequanda

Sarteano – 12 Luglio 2024

La Giostra del Saracino di Sarteano e le sue cinque Contrade riaccendo i colori del Paese

Al via le feste estive delle contrade, con il ritorno di Civitas, in attesa del grande appuntamento con la Giostra a Ferragosto

La Giostra del Saracino di Sarteano e le sue cinque Contrade, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, riaccendono i colori del Paese, con le feste estive e il desiderato ritorno di Civitas, in attesa del grande appuntamento con la Giostra a Ferragosto. Ad aprire le danze sarà “Borgo in Festa”, con la cena della Contrada di Sant’Andrea, venerdì 12 luglio nello splendido scenario di Castiglioncello sul Trinoro, mentre sabato 13 luglio sarà la Contrada di San Martino a riempire di profumi, sapori e musica le vie del centro storico del Paese.

Sabato 20 luglio, invece, la Contrada della Santissima Trinità organizza, nella mattinata, lo “Spineta Bike Tour”, passeggiata amatoriale in bici nel territorio della Contrada con pranzo per i partecipanti, mentre la sera, nel Chiostro della Chiesa di San Francesco, va in scena “Cena con i frati, cena con mistero”, con le ricette del convento e la “caccia al tesoro a tavola” in collaborazione con l’Associazione Culturale l’Ombrico. Mentre domenica 21 luglio torna l’ormai consolidato format di successo tra cucina tipica, buon vino e musica, ovvero “Musica in Vigna”, in località la Pozzina, firmato ancora dalla Contrada di San Martino in collaborazione con l’Azienda Agricola Nenci.

Il fine settimana seguente, invece, ci sarà il grande ritorno di Civitas: venerdì 26 luglio presso parco Mazzini toccherà alla cena ‘A Tavola con i Capitanti”, mentre sabato 27 ad aprire la festa, alle ore 18, sarà l’esibizione del Gruppo Tamburini e Sbandieratori della Giostra del Saracino, per proseguire fino a domenica 28, in tutto il centro storico, al via a spettacoli di strada, con musica itinerante con la “Note di Strada” e la “Zastava Street Band”, e stand gastronomici.

Il 3 agosto, poi, al Parco delle Magnolie, ancora sapori e musica con la cena della Contrada di Sant’Andrea, mentre il 4 agosto, in Piazza Bargagli, torna la “Grill & Fashion Night” della Ss. Trintità, con sfilata di moda dalle 18:30, cena in piazza e balli latino americani a seguire con “LatinKaos”. Il 9-10 Agosto, invece, sventola il bianco-rosso di San Lorenzo, con la festa di contrada nel centro storico, ed calici tintinnati per le vie del Pese con “Gocce di Vino”. Poi gli eventi canonici della Giostra: l’11 agosto la Tratta dei Bossoli con l’investitura dei capitani, il 14 agosto la Provaccia, il 15 agosto il grande corteo storico che sarà preludio all’attesissima Giostra del Saracino che vedrà i cavalieri della Cinque Contrade dare l’assalto al Buratto per conquistare la vittoria. Ma la festa di Sarteano e della Giostra non finisce qui, perchè a chiudere le danze sarà prima la Contrada di San Bartolomeo, con cene e musica nella zona del Palazzetto dello Sport, il 24-25 agosto, mentre l’ultimo fine settimana del mese sarà di scena la “Festa della vittoria” della contrada che uscirà dalla piazza in trionfo il 15 agosto.

