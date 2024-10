CILD: solidarietà alla giudice Silvia Albano. Preoccupati per lo stato di diritto.

COMUNICATO STAMPA

Roma, 24 ottobre 2024

CILD (Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili) desidera esprimere la propria ferma solidarietà e vicinanza alla giudice Silvia Albano, oggetto di minacce di morte che la hanno portata a presentare denuncia alla Procura di Roma. Questi atacchi non minano solamente l’autonomia della Magistratura, ma rappresentano un pericolo concreto per il rispetto dello stato di diritto nel nostro Paese.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una crescente ostilità nei confronti della Magistratura e delle organizzazioni della società civile, che spesso sono state bersaglio di minacce e intimidazioni a seguito di campagne politiche e stampa. È preoccupante notare inoltre come le stesse forze politiche oggi al governo siano state anche in passato protagoniste di campagne di delegittimazione nei confronti di chi difende i diritti e la giustizia. In particolare, l’attuale clima politico, caratterizzato da una retorica sempre più aggressiva sui temi delle migrazioni, contribuisce a esacerbare tensioni. Ciò non solo alimenta un ambiente ostile, ma rischia di avere ricadute devastanti sulle istituzioni e sulla democrazia stessa.

In un contesto politico sempre più teso, esprimiamo – come CILD – la nostra crescente preoccupazione per gli sviluppi recenti e le loro possibili ricadute, e sottolineiamo la necessità fondamentale di protezione dei principi democratici e dello stato di diritto.

Lo Staff CILD