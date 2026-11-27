Pubblicato il XXIV Rapporto Ismea-Qualivita sui prodotti italiani DOP IGP STG e le bevande spiritose IG

Dop economy prima volta oltre 21 miliardi €

Traina il cibo (+6,2%), frena il vino (-2,8%). Export +17% in quattro anni

Bevande spiritose IG da oltre mezzo miliardo al consumo: prima fotografia economica del settore

Due aziende IG su tre adottano pratiche sostenibili; forte impatto sociale dei Consorzi di tutela nei territori

Presentato a Roma, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il XXIV Rapporto Ismea-Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole DOP IGP STG e bevande spiritose IG, che descrive e interpreta i dati della Dop economy e analizza i consumi di prodotti DOP IGP nel mercato italiano nel 2025, con un focus anche sull’andamento e l’evoluzione nel corso del 2026.

La Dop economy italiana supera per la prima volta la soglia dei 21 miliardi: il paniere del cibo, del vino e delle bevande spiritose a Indicazione Geografica, analizzato nel XXIV Rapporto Ismea-Qualivita, raggiunge un valore alla produzione di 21,3 miliardi € nel 2025 con una crescita del +1,4% in un anno e del +11% dal 2021.

Il trend positivo è trainato dal comparto del cibo DOP IGP STG che con il +6,2% annuo raggiunge la doppia cifra a 10,3 miliardi € mentre il vino DOP IGP si attesta su 10,7 miliardi € con una flessione del -2,8%.

Novità del Rapporto 2026, la stima del giro d’affari delle bevande spiritose IG made in Italy pari a 281 milioni € alla produzione e 582 milioni € al consumo. Anche l’export dei prodotti DOP IGP cresce (+1,6% annuo e +17% in quattro anni) e raggiunge 12,5 miliardi €, con un contributo del 45% del settore cibo e del 55% del vino. Le 897 Indicazioni Geografiche registrate in Italia rappresentano un sistema che coinvolge 186mila operatori, genera lavoro per 832mila occupati e si avvale dell’attività di 335 Consorzi di tutela e 39 Organismi di controllo.

>> VAI ALLA PAGINA DEL RAPPORTO << Impatti territoriali: paniere DOP IGP da oltre 1 miliardo in 7 regioni L’analisi dell’impatto territoriale del cibo e del vino DOP IGP per regioni e province: crescono ancora il Sud e le Isole (+2,5%), Nord-Est e Nord-Ovest concentrano il valore. Impatto economico DOP IGP in crescita in oltre la metà delle province italiane (56%) Cresce anche nel 2025 la Dop economy regionale, anche se con andamenti disomogenei nei territori. Secondo i dati del XXIV Rapporto Ismea-Qualivita l’impatto delle filiere del cibo e del vino DOP IGP è maggiore dell’anno precedente in undici regioni italiane su venti. A livello territoriale, il 56% delle province registra una crescita del valore economico, con incrementi a doppia cifra nella metà dei casi. Le quattro regioni del Nord-Est concentrano un valore complessivo di 11,44 miliardi € (+1,8% sul 2024) pari al 54% del settore nazionale delle DOP IGP: traina la forte crescita dell’Emilia-Romagna (+8,8%) che raggiunge 4,3 miliardi € e si avvicina al Veneto (4,84 miliardi €) in calo del -1,8%. In flessione rispetto all’anno precedente anche il Friuli Venezia Giulia (-3,9%) e il Trentino-Alto Adige (-1,0%), entrambe comunque sopra il miliardo di valore generato dalle DOP IGP del territorio. Bene anche il Nord-Ovest che, dopo l’impennata del 2024 (+7,1% in un anno), segna un ulteriore +1,8% raggiungendo 4,71 miliardi € complessivi. A trainare ancora la Lombardia che per la prima volta supera la soglia dei 3 miliardi (3,04 miliardi €) e con il +4,8% registra una crescita per il quinto anno consecutivo; frena ancora il Piemonte (-3,5%), che vede in calo il settore vinicolo, mentre cresce il segmento cibo; risultati stabili per la Valle d’Aosta che resta a 61 milioni € e in crescita per la Liguria (+5,2%) a 60 milioni €. L’area Sud e Isole raggiunge 3,24 miliardi €, con un aumento del +2,5% su base annua, il più alto in termini relativi. Trainano la Puglia (+10,8%) e la Sardegna (+13,9%) che raggiungono, rispettivamente, 786 milioni € e 623 milioni € nel 2025. Il valore più alto resta quello della Campania (952 milioni €), prima regione del Sud, in aumento del +0,7%. In calo Sicilia (-9,5%) e Abruzzo (-10,0%), mentre sale la Calabria (+10,2%). Il Centro scende a 1,63 miliardi € con l’andamento positivo di Marche (+8,4%), Umbria (+3,3%) e Lazio (+2,1%) non in grado di compensare la flessione della Toscana (-6,3%). REGIONI – IMPATTO ECONOMICO DOP IGP Il Veneto (4,84 mld €) e l’Emilia-Romagna (4,34 mld €) trainano il settore, seguite dalla Lombardia (3,04 mld €), che cresce per il quinto anno consecutivo, e dal Piemonte (1,56 mld €). Il Friuli Venezia Giulia (1,25 mld €) al quinto posto supera la Toscana (1,24 mld €); segue il Trentino-Alto Adige (1,01 mld €), settima regione sopra il miliardo. Seguono tre regioni dell’area “Sud e Isole”: Campania (952 mln €), Puglia (786 mln €) e Sardegna (623 mln €). DICHIARAZIONI: Francesco Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste “Oggi celebriamo un traguardo storico per l’Italia, perché la Dop economy supera per la prima volta la soglia dei ventuno miliardi di euro, confermando la forza di un sistema che non arretra neppure nei momenti più complessi. È il successo di un modello produttivo che unisce il valore del cibo, del vino e delle bevande spiritose a Indicazione Geografica, rafforzando il Made in Italy sui mercati internazionali e consolidando il peso delle nostre esportazioni. Questo risultato appartiene a chi tiene viva ogni filiera, alle imprese che investono con coraggio, ai Consorzi di tutela e ai territori che dimostrano una vitalità straordinaria, dal Nord al Sud della nostra Nazione. Le nostre Indicazioni Geografiche custodiscono una storia autentica, spingono verso una sostenibilità concreta e rafforzano il legame profondo tra le comunità locali e la terra, generando lavoro e coesione sociale. Continueremo a sostenere con convinzione questa ricchezza insostituibile e a difenderla in ogni sede, consapevoli che tutelare le nostre eccellenze significa proteggere l’identità e il futuro della nostra bella Italia”. Cesare Mazzetti, Presidente Fondazione Qualivita “Il 2026 ha segnato una svolta per il sistema delle Indicazioni Geografiche, grazie al completamento di un percorso di regolamentazione nazionale che ha posto le basi per affrontare le attuali dinamiche geopolitiche e commerciali. I dati del Rapporto Ismea-Qualivita mostrano una crescita dell'export a livello globale e confermano l'attenzione sempre più forte del Paese verso le IG, legata allo sviluppo dei distretti locali. Il comparto cibo sembra aver affrontato meglio le sfide emerse nel 2025, mentre il vino risente ancora di una congiuntura mondiale sfavorevole. Da quest'anno il Rapporto contiene anche le prime stime e i primi dati sulle Bevande Spiritose IG. Un comparto che si inserisce a pieno titolo nella nuova piattaforma europea della qualità delineata dal Regolamento (UE) 2024/1143 e che esprime un significativo potenziale ancora però tutto da sviluppare anche attraverso la costituzione dei Consorzi Tutela”. Livio Proietti, Presidente ISMEA “Il Rapporto ISMEA Qualivita, forte di una collaborazione duratura e lungimirante tra l’Istituto e la fondazione Qualivita, è un lavoro complesso e rigoroso, che consente, non solo di fotografare lo stato del settore, ma soprattutto di comprenderne l'evoluzione, le tendenze e le prospettive. Ne emerge un’analisi puntuale che è un indicatore della capacità competitiva delle nostre filiere e rappresenta uno strumento prezioso, oltre che un punto di riferimento importante, per tutti gli attori coinvolti. Le Indicazioni Geografiche custodiscono identità, tradizioni, competenze produttive e patrimoni culturali che rendono unico il nostro Paese, fino a costituire una leva strategica per lo sviluppo sostenibile dei territori, grazie all’elevato valore economico e sociale”.